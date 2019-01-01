Российское антидопинговое агентство может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу ВАДА
Россия не предоставила доступа к допинг-пробам Московской лаборатории в срок. Это должно было быть сделано до 31-го декабря. Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди сказал, что горько разочарован. Комитет ВАДА обсудить ситуацию в середине января.
Комментарии5
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o_smirnov 01 января 2019 | 21:41
Опять выразят глубокую озабоченность?
ostapba 01 января 2019 | 21:55
Сразу же тайное станет явным.. Новодел не прокатит..
Кончилась штукатурная смесь для заделки отверстий в стене..
Теперь таких не производят..Все уходит на молоко, сыр и кисель вместо клейстера даже..
klegg 01 января 2019 | 22:06
навк сказал не паниковать, у него все под контролем.
grishakras 01 января 2019 | 22:14
Вся власть в сегодняшней России построена на лжи. Чему тут удивляться?
alex362 01 января 2019 | 22:47
А чего у них оборудование не отечественное? Пущай сначала всё отрегулируют нашими мастерами, а потом проверяют. И вообще, что проверять - они что, в бога, то есть путина не верят? Ну так гнать их в шею!