Российское антидопинговое агентство может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу ВАДА

Россия не предоставила доступа к допинг-пробам Московской лаборатории в срок. Это должно было быть сделано до 31-го декабря. Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди сказал, что горько разочарован. Комитет ВАДА обсудить ситуацию в середине января.