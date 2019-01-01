На хоккеиста, устроившего дебош во время авиарейса Сочи – Москва, составили протокол о мелком хулиганстве
На хоккеиста, устроившего дебош во время авиарейса Сочи – Москва, составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД. Источник агентства рассказал, что во время полета спортсмен ударил бортпроводницу, когда та отказалась принести ему очередную порцию виски. Экипаж после этого был вынужден совершить посадку. Лайнер приземлился в Воронеже. Агентство ФАН утверждает, что речь идет о хоккеисте Олеге Сапрыкине.
Комментарии3
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babich174 01 января 2019 | 21:48
Ни кому не известного известного хоккеиста...
ringmenn 01 января 2019 | 22:21
Какое мелкое хулиганство. Сажать козла + покрытие всех убытков!!!
stopkran1969 01 января 2019 | 22:49
Фофан бузил? Решил что он президент? Воронеж жаль