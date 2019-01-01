На хоккеиста, устроившего дебош во время авиарейса Сочи – Москва, составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД. Источник агентства рассказал, что во время полета спортсмен ударил бортпроводницу, когда та отказалась принести ему очередную порцию виски. Экипаж после этого был вынужден совершить посадку. Лайнер приземлился в Воронеже. Агентство ФАН утверждает, что речь идет о хоккеисте Олеге Сапрыкине.