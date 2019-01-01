Родственники американца Пола Уилана, задержанного в Москве, уверены в его невиновности

Брат-близнец подозреваемого Дэвид Уилан рассказал телекомпании CNN, что Пол Уилан прежде служил в морской пехоте, а сейчас находится в отставке. В декабре он приехал в Москву на свадьбу. 28-го числа с ним пропала связь. После этого семья связалась с американскими властями.

О задержании подозреваемого в шпионаже Пола Уилана ФСБ объявила накануне. В сообщении спецслужб уточнялось, что американец был пойман во время шпионской акции несколько дней назад.