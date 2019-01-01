Российский теннисист Карен Хачанов уступил швейцарцу Стэну Вавринке в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дохе. Встреча завершилась со счетом 6:7, 4:6. В следующем круге Вавринка встретится с чилийским спортсменом Николасом Яри. Турнир завершится 5-го января. Призовой фонд соревнований – 1 миллион 300 тысяч долларов.