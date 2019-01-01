В индийском штате Керала женщины, требуя равенства, выстроились в живую стену протяженностью 620 километров
Об этом сообщает телеканал NDTV. По его данным, в акции участвовали от 3-х до 5-ти миллионов человек, в том числе известные в стране политические и общественные активистки.
Комментарии1
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post_v 01 января 2019 | 21:10
5 миллионов человек одновременно участвовали в акции....
Путин, помнится, хотел поговорить за жизнь с каким-то индусом