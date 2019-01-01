Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность
Он принес присягу. Перед этим возле официальной резиденции президента собрались тысячи сторонников Босонару. Они пришли с флагами Бразилии. Президент вместе с супругой Мишель прибыл на церемонию в автомобиле «Роллс-Ройс» в сопровождении автоколонны, конной полиции и сотрудников службы безопасности, следовавших пешком. Меры безопасности были усилены из-за нападения, которому Болсонару подвергся во время избирательной кампании.
Комментарии1
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bvc1955 01 января 2019 | 21:18
Отрадно, что, как сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, Бразилия , при новом президенте, намерена перевести посольство из Тель-Авива в Иерусалим! Владимир Бурсановский.