Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность

Он принес присягу. Перед этим возле официальной резиденции президента собрались тысячи сторонников Босонару. Они пришли с флагами Бразилии. Президент вместе с супругой Мишель прибыл на церемонию в автомобиле «Роллс-Ройс» в сопровождении автоколонны, конной полиции и сотрудников службы безопасности, следовавших пешком. Меры безопасности были усилены из-за нападения, которому Болсонару подвергся во время избирательной кампании.