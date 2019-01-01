Главный редактор «Нью Таймс» Евгения Альбац в этом году намерена покинуть свой пост

Об этом она сообщила в эфире нашей радиостанции.

При этом Альбац отметила, что, по всей вероятности, останется в редакции журнала. Она напомнила, как Дмитрий Муратов покинул пост главного редактора «Новой газеты», но при этом остался издателем.