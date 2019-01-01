Главный редактор «Нью Таймс» Евгения Альбац в этом году намерена покинуть свой пост
Об этом она сообщила в эфире нашей радиостанции.
При этом Альбац отметила, что, по всей вероятности, останется в редакции журнала. Она напомнила, как Дмитрий Муратов покинул пост главного редактора «Новой газеты», но при этом остался издателем.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sandro_007_ 01 января 2019 | 21:07
Евгения Марковна хорошо подняла в 2018-ом. Теперь можно и на покой. Сытая старость обеспечена.
pattrick1 01 января 2019 | 21:18
Евгения Альбац напомнила, как Дмитрий Муратов покинул пост главного редактора «Новой газеты», но при этом остался издателем...
Евгения Марковна права, где бы формально не работали А.Венедиктов, Е.Альбац или Д.Муратов, их СМИ не поменяют редакционную политику, потому что все эти "каныгины", "плющевы", "пархоменки", "латынины", "милашины", "соломины-нарышкины", прошли точку не возврата в русофобии.
kuzma36 01 января 2019 | 21:19
sandro_007_: Неужели Евгения хочет поехать на родину в США так же как и другая активистка -Люда Алексеева???
Нет уж! Давайте по честному!!! То есть отваливайте по хорошему и не позорьтесь!!! Не уничтожайте до конца ,в зародыше либерализм в России!!! Вы его и так уже уничтожили вконец!
kuchumka 01 января 2019 | 21:08
С 25-ю лямами свалит на историческую родину на берега дохлого моря