Еще 32 человека ищут после обрушения подъезда дома в Магнитогорске
Об этом сообщает региональное управление МЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы. Сегодня до 9-ти увеличилось число погибших и был найден живым 11-месячный ребенок. За ним в Магнитогорск прилетел самолет. Он забрал мальчика на лечение в Москву.
Вся семья ребенка жива. Родители рассказали, что в момент обрушения успели спасти старшего ребенка и не смогли найти младшего. С тех пор они постоянно приходили к завалам. Отец малыша помогал с поисками.
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