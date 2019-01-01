Еще 32 человека ищут после обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы. Сегодня до 9-ти увеличилось число погибших и был найден живым 11-месячный ребенок. За ним в Магнитогорск прилетел самолет. Он забрал мальчика на лечение в Москву.

Вся семья ребенка жива. Родители рассказали, что в момент обрушения успели спасти старшего ребенка и не смогли найти младшего. С тех пор они постоянно приходили к завалам. Отец малыша помогал с поисками.