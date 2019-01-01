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21:01, 01 января 2019

В ВАДА разочарованы тем, что не получили базу данных Московской антидопинговой лаборатории в срок

Об этом сказал президент организации Крейг Риди. Россия должна была предоставить Всемирному антидопинговому агентству данные лаборатории до 31-го декабря. Это было одним из условий возвращения Российскому антидопинговому агентству статуса соответствия международному кодексу.
В середине января комитет ВАДА соберется, чтобы обсудить ситуацию.

Комментарии

4

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olenenok_zed 01 января 2019 | 21:07

не успели все улики почистить. включат дурачка что был новый год, праздники

timwlad95 01 января 2019 | 21:10

Верное решение руководства российского спорта которые сами формируют бизнес на спорте в россии чтобы быть конкурентом на рынке спорта,но не поставлять гладиаторов для западного бизнеса в спорте.

matveev_b 01 января 2019 | 21:17

timwlad95:Сам то понял что нацарапал?

mamiluk 01 января 2019 | 21:18

ВАДА-пора уже привыкать к фигу в кармане от РФ...они дождутся,когда -эту фигу вытащат им на обозрение...В РФ обмывают новогодний подарок от "солнцеликого деда мороза"-ракету "Авангард"...там пробы ставить негде и некому..."усе ушли на фронт"

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