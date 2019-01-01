В ВАДА разочарованы тем, что не получили базу данных Московской антидопинговой лаборатории в срок

Об этом сказал президент организации Крейг Риди. Россия должна была предоставить Всемирному антидопинговому агентству данные лаборатории до 31-го декабря. Это было одним из условий возвращения Российскому антидопинговому агентству статуса соответствия международному кодексу.

В середине января комитет ВАДА соберется, чтобы обсудить ситуацию.