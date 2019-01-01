В Башкирии пьяный полицейский насмерть сбил человека
Женщина скончалась прежде, чем ее успели доставить в больницу, — сообщает сайт «ПроУфу.ру». Авария произошла в новогоднюю ночь. За рулем был зам.начальника изолятора временного содержания Мечетлинского района. Сайт отмечает, что пресс-служба МВД подтвердила эту информацию.
Комментарии7
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sarbus 01 января 2019 | 20:37
Уволен вчера?
perestarok 01 января 2019 | 20:45
"В Башкирии пьяный полицейский насмерть сбил человека"
Полицейским всё можно.
polsan 01 января 2019 | 20:48
Почти каждый день новости про то, что те, кто должен порядок блюсти, нарушают закон: берут взятки, пытают и убивают людей!
edun1952 01 января 2019 | 20:50
Не тварь дрожащая - корки имеет..
petrivanov 01 января 2019 | 21:01
Интересно, башкирские менты кроме того, что пьют, насилуют, давят людей на машинах и так убивают, чем-то ещё занимаются? Есть ли у кого-то из них хобби? Может быть, кроме перечисленного, кто-то из них собирает марки и играет в шашки? Хоть иногда?!
yralez 01 января 2019 | 21:03
А были такие надежды, столько радостей сулил Новый Год..........повышение оклада, премии, непыльная службишка, связи, власть, все на другую сторону улицы перебегали, как увидят.
И вот на........просто невезуха.
С каждым полцаем может случиться, но не каждый ответит.
murad_manapov 01 января 2019 | 21:21
менты не боятся нарушать пдд и давить насмерть пешеходов.