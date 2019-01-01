"В Башкирии пьяный полицейский насмерть сбил человека"

Женщина скончалась прежде, чем ее успели доставить в больницу, — сообщает сайт «ПроУфу.ру». Авария произошла в новогоднюю ночь. За рулем был зам.начальника изолятора временного содержания Мечетлинского района. Сайт отмечает, что пресс-служба МВД подтвердила эту информацию.