Шествие по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры сегодня проходит в Киеве

Шествие по случаю 110-летия со дня рождения одного из лидеров организации украинских националистов* (*запрещенные организации) Степана Бандеры сегодня проходит в Киеве. В двух маршах участвуют несколько тысяч человек. Участники одной акции вышли на улицы с факелами, государственными флагами, барабанами. Участники второго шествия объявили свое шествие праздничным и пришли в новогодних костюмах, — сообщает агентство Интерфакс.