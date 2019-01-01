Шествие по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры сегодня проходит в Киеве
Шествие по случаю 110-летия со дня рождения одного из лидеров организации украинских националистов* (*запрещенные организации) Степана Бандеры сегодня проходит в Киеве. В двух маршах участвуют несколько тысяч человек. Участники одной акции вышли на улицы с факелами, государственными флагами, барабанами. Участники второго шествия объявили свое шествие праздничным и пришли в новогодних костюмах, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии24
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sandro_007_ 01 января 2019 | 20:34
Фашисты.
pattrick1 01 января 2019 | 20:48
Участники одной акции вышли на улицы с факелами, государственными флагами, барабанами...
А знамёна дивизий СС "Галичина" и "Нахтигаль" будут? Храни вас Господь. Чем больше будет таких роликов, тем быстрее А.Меркель и Э.Макрон не смогут дальше покрывать нацистское государство и борцы за свободу ЛНР-ДНР получат признание в Евросоюзе.
nestor199 01 января 2019 | 20:36
Сала Украине!!!! Героям сала!!!!!
midnightblues 01 января 2019 | 20:53
nestor199: sandro_007_: БРАТЬЯ-ДЕЛА ЕЩЕ ХУЖЕ
Выходит,что каждый рассеянин празднующий НГ,
автоматически празднует ДР Степана Бендеры
пОЭТОМУ НАДО ПРОСТО ПЕРЕНЕСТИ В рАССЕЕ нг НА 1 МАРТА
timwlad95 01 января 2019 | 21:17
Ну так сmidnightblues: ,Новый Год то у православных позднее наступит.
Так что по римскому календарю празднуют рождение упырей.
creta 01 января 2019 | 20:37
Тварьё поганое. Забыли как в конце войны на столбах висели.
midnightblues 01 января 2019 | 20:55
creta: Комиссары?? да-было и такое
skoro90 01 января 2019 | 20:41
Степан Бандера воевал против совецких, фашистов, поляков за независимую Украину?
Да.
Значит, в независимой Украине С.Бандера может быть признает героем и борцом за независимость.
А замнезависимую Россию С.Бандера воевал?
Нет.
Значит, в нвнешней независимой России С.Бандера не может быть героем.
А недовольные совецкие могут идти гулять лесом.
Их страна исчезла. Бобик здох.
kuzma36 01 января 2019 | 21:03
skoro90: Иди ,учи историю,хохлодаун!
Скоро вы и читать уже разучитесь,с вашими майданами!
ura_123 01 января 2019 | 21:09
kuzma36: Ну просвети нас по поводу истории,грамотей.
macclarren 01 января 2019 | 20:44
В любой стране оппозиционные уроды вызывают чувство брезгливости и раздражения...
ura_123 01 января 2019 | 21:14
macclarren: И не говори! Особенно заседающие в госдурке коммунисты,жириновцы и справедливороссы))))
polikarpich 01 января 2019 | 21:16
macclarren: Прям в ЛЮБОЙ? В любой стране несогласный с политикой партии и правительства - урод? Даже в нацистской Германии?
Какой вы лизун, однако... :-)
Ну хоть по какому-нибудь вопросу своё мнение имеется?
unprejudiced 01 января 2019 | 20:48
На Украине вступили в силу новые тарифы отопление и горячую воду со вторника, 1 января 2019 года. Соответствующее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила в декабре.
Второй этап подорожания ожидает украинцев в мае (цены вырастут еще на 5-7%).
Как подчеркнула глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.
В частности, тариф Киевтеплоэнерго на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%.
Подарок украм ко дню рождения. Ну что скажете, те кто утром возмущался повышением на 2% коммуналки в Москве?
ura_123 01 января 2019 | 21:11
unprejudiced: В то же время отмечается, что тариф для бюджетных организаций и других потребителей снизился на 17,1% - 1187,75 грн за Гкал до 984,67 грн за Гкал. Кроме того, Нацкомиссия снизила тарифы на отпуск электроэнергии для КП "Киевтеплоэнерго" на 22,8%. Таким образом, для "Киевтеплоэнерго" тариф снизился с 183,3 коп. за кВт-час. к 141,43 коп. за кВт-час. Указанные тарифы рассчитаны без НДС и вступят в силу с 1 января 2019 года.
кирюшко,опять ты соврал))))
fmsf FMSF 01 января 2019 | 20:49
Фекальное (?) шествие.
captainobvious 01 января 2019 | 20:54
сегодня, как и каждый год в этот день, тысячи киевлян выйдут на улицы города, чтобы заявить всем сомневающимся и клевещущим: "Та шо вы! Яки таки бандерiвци? Хде ви их бачили? У нас таких немає..."
compare 01 января 2019 | 21:00
о! портянкам подкинули целую фуру корма!
kuchumka 01 января 2019 | 21:11
Хохлы прыгают от счастья?
blahovdav 01 января 2019 | 21:13
Млять, а какая тварь был Ванька Сусанин??? Эта тварь завела несчастных ляхов в болота! Интересно, а поляки должны любить эту скотыняку чистой любовью?? Не, слопатоеды, вы это серьезно? Может мы должны любить скотов с погонялами пугачев и разин, которые вырезали представителей законного правителя России?? Может мы должны любить усатую скотину, которая вместе с сукогитлером делила Европу?? Засунте тогда своих героев в свои жирные свиные дупы и не хрюкайте! Бандера , в Украине символ борьбы за независимость, а не герой, якобы, вырезания поляков или евреев. И если какая то тварь пытается его всунуть, как фашиста, то я с удовольствием вам представлю сукосталина- виновника в смерти десятков миллионов людей...
ostapba 01 января 2019 | 21:14
А весь Ханты мансевск забился по норам??
Или только Ссыктывкар?
Вот же достал Степан по тундре русских москалей... На гилляку каждого..
Один горный Шурик в Киеве был по делу, и чудом выкрутился с гилляки.
Остальным повезло меньше на родине даже..
poluputing 01 января 2019 | 21:18
Вороги Бандери були і є ворогами України. Отже , слава Україні й смерть ворогам.
maikl5301 01 января 2019 | 21:19
Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидорасы, сэр.
com30 01 января 2019 | 21:19
//дного из лидеров организации украинских националистов//
Какой из организаций?
Или на России теперь все украинские организации запрещенные?))