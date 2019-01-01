13-летнему мальчику, выжившему после взрыва в Магнитогорске, президент Владимир Путин подарил ноутбук
У подростка сотрясение мозга, ушибы и обморожение. Президент навестил школьника в больнице накануне, сказал, что в новый год пришел без подарка, потому что торопился. Компьютер ребенку передали через губернатора.
Комментарии12
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piter_ug 01 января 2019 | 20:36
А в ноутбуке можно будет жить?
pattrick1 01 января 2019 | 20:42
13-летнему мальчику, выжившему после взрыва в Магнитогорске, президент Владимир Путин подарил ноутбук...
В тринадцать лет уже не мальчик, скорее парнишка или пацан.
koltak76_ 01 января 2019 | 21:08
pattrick1: Пусть лучше новый дом подарит оставшимся без жилья. А ноутбук пусть себе оставит.
osal 01 января 2019 | 20:36
Маразм крепчал!
igorrrpadlowitchs 01 января 2019 | 20:38
А что он подарит погибшим? А что он подарит , тем , кто потерял детей, родителей? Ничтожество!
glotze7 01 января 2019 | 20:43
igorrrpadlowitchs: Зато органы надзора "соптимизировал", скотина. Взрывайтесь хоть по одному, а хоть скопом, меньше голодранцев кормить придется.
sagen 01 января 2019 | 20:47
Это хороший подарок. Ребенок уже в таком возрасте должен смотреть ролики Навального.
all_seeing74 01 января 2019 | 20:48
Я щас заплачу....((((
eduard53 01 января 2019 | 20:49
О, как сложно получить новогодний ноутбук от самозванца!
grs_alx_112018 01 января 2019 | 20:55
А че нормально ;)) Раскрыл крышку под углом - хренась, чем не домик ? Разорился блин отец нации - защищенный ноут Панас стоит столько же, сколько московский плиточник отдает упавшим на мостике и не обращавшимся в больничку или примерно дневную зарплату губернатора.
Патрик, млять - ты у нас не пацан, не девка - козырный мудак. Может отловить тебя, посадить на цепь и возить по ярмаркам до тех пор попа пацану на квартирку не заработаем ?
yralez 01 января 2019 | 21:00
А елочку ?
На елочку сводил ?
Елочка ему понравится.
solomonmudrec 01 января 2019 | 21:07
еще вы называете Киселева пропагандистом? вообще то ребенок сам попросил ноутбук, вот вы мрази на этой трагедии отыгрываетесь, хотя плясать на костях ваша традиция