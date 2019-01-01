Число погибших в Магнитогорске выросло до девяти. Это официальные данные

О судьбе еще более чем 30-ти человек по-прежнему ничего не известно. Госпитализированы, по последним данным, 6 человек, среди них двое детей. Одного ребенка, 11-месячного мальчика, извлекли из-под завалов сегодня. Это произошло спустя 35 часов после обрушения подъезда жилого дома. У ребенка тяжелые травмы.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что мальчика доставят в Москву в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии, который возглавляет Леонид Рошаль.