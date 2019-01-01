Израиль и США официально вышли из ЮНЕСКО
Вашингтон, в частности, объяснил такой шаг ростом задолженности в организации. Израиль принял решение о выходе вслед за Вашингтоном.
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Вашингтон, в частности, объяснил такой шаг ростом задолженности в организации. Израиль принял решение о выходе вслед за Вашингтоном.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
Комментарии15
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johnbmw Евгений Большаков 01 января 2019 | 20:08
Трамп конечно ЧУДИЛО ... НО = это серьёзный сигнал всем международным организациям ...
nepeanois 01 января 2019 | 20:24
johnbmw: сигналили уже. и ничего, потом обратно попросились. и в этот раз будет так же.
chimp2013 01 января 2019 | 20:16
Характерное для ЭХО антиизраильское объяснение.
А вот что произошло на деле:
"Их недовольство вызвала критика израильской оккупации Восточного Иерусалима, объявление древних еврейских памятников объектами палестинского культурного наследия, а также прием Палестины в организацию в качестве полноправного члена в 2011 году."
Инчае говоря, ЮНЕСКО поступило не правильно. Им надо было б через ООН закрыть иудаизм ( сионизм уже закрывали) , Тору, затем Библию. Оставить один Коран.
Собственно - у них это главная цель. Всем остальным набраться терпения.
oblom0011 01 января 2019 | 20:23
chimp2013:
Не подскажете, милейший, какие в Палестине т.н. древнееврейские памятники?
Нда-с... Как ни старались русские приучить азиатов, типа Вас, к европейской цивилизации - результат оказался плачевным. Увы...
iguanodon 01 января 2019 | 20:30
oblom0011:В своей стране порядок навёл?
oblom0011 01 января 2019 | 20:37
iguanodon:
Россия прекрасна энтропией, а русские - духом свободы... Русских никогда не заставить рабски работать, как немцев, японцев или американцев, в этом русское своеобразие и русский порядок.
doktor_mikhail 01 января 2019 | 21:04
oblom0011: Вы хотите сказать, что с 1861-го года русский народ стал свободным,ну говорите.
nepeanois 01 января 2019 | 20:42
oblom0011: тут у вас сразу несколько фактических неточностей получилось.
1. рассуждать об "азиатах", как о какой-то одной социокультурной или этнической группе, на мой взгляд... ошибочно, мягко говоря.
2. приучать кого либо к европейской цивилизации мы никак не могли. мы просто никогда не являлись и не являемся частью этой цивилизации. несмотря на все усилия приобщиться к ней самим. в лучшем случае у нас получается собезьянничать у них что-то, да и то пересобачить на свой лад.
3. конкретно евреев, исторически, в россии и ссср не только не "приучали", а по большей части гнобили. как и во всем мире, собственно, просто лет на 200 дольше, но лучше плохая отмазка, чем никакой, правда? :)))
nepeanois 01 января 2019 | 20:29
chimp2013: понимаете, оон - международная организация, ее цель - примирять народы, а не разобщать. нет, разумеется, если б в оон заправляли советские израильтяне, они сделали бы как вы советуете, (только заменить коран на тору). но, к счастью, этого никогда не случится.
kuchumka 01 января 2019 | 20:35
chimp2013: а что у евреев есть древние памятники, ну кроме куска фундамента об кторый евреи бьются башкой? Да и оккупацию евреями чужой территори никто не отменял.
detul 01 января 2019 | 20:24
Образец для подражания. России нужно точно также поступить в ПАСЕ .... Критикуют ? - Денег не платить, из состава выйти. Это очень демократично.
polsan 01 января 2019 | 20:27
А чего платить деньги зря подумали они и свалили! )
kuchumka 01 января 2019 | 20:33
Диким евреям и пиндосам не место среди цивилизованных людей в том числе и в Юнеско.
polsan 01 января 2019 | 20:50
kuchumka: одноклеточное нацистское отродье, ты поди перепутал анализ на ДНК, с анализом на кал! Так поди сдай ДНК свой отстойный и повесься!
kuchumka 01 января 2019 | 21:06
polsan: ты дикий еврей