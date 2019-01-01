NASA получило сигналы от межпланетного зонда «Новые горизонты»
NASA получило сигналы от межпланетного зонда «Новые горизонты», подтверждающие, что аппарат успешно пролетел мимо самого удаленного из известных объектов Солнечной системы. В агентстве подтвердили, что зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии.
Аппарат вылетел с Земли 12 лет назад, — отмечает Би-би-си.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 01 января 2019 | 20:07
а в это время - пу развлекают мультиками о "гиперзвуковой ракете" ...
edun1952 01 января 2019 | 20:26
А у нас Рогозин...
sasass 01 января 2019 | 21:18
У нас теперь батут модернизируют для запуска Авангарда ....