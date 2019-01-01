NASA получило сигналы от межпланетного зонда «Новые горизонты», подтверждающие, что аппарат успешно пролетел мимо самого удаленного из известных объектов Солнечной системы. В агентстве подтвердили, что зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии.

Аппарат вылетел с Земли 12 лет назад, — отмечает Би-би-си.