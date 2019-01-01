В Магнитогорске извлекли из-под завалов девятого погибшего

Это женщина, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на МЧС. Судьба еще более чем 30-ти человек после обрушения подъезда жилого дома остается неизвестной. Спасатели собираются продолжить работу ночью.

Этим вечером их поблагодарил президент Владимир Путин. Он назвал работу сотрудников МЧС самоотверженной. Как уточняет Интерфакс, глава государства общался по телефону со спасателями, которые обнаружили и достали из-под завалов живым 11-месячного ребенка.