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20:02, 01 января 2019

Мэр Москвы уволил директора парка Горького после обрушения пешеходного моста в новогоднюю ночь

О своем решении освободить Марину Люльчук от должности градоначальник сообщил в соцсети ВКонтакте. Собянин пообещал наказать виновных. По словам мэра Москвы, администрация парка допустила серьезную недоработку.
В результате обрушения деревянного моста пострадали 13 человек. Столичные власти пообещали им компенсации от 250-ти до 500 тысяч рублей.

Комментарии

13

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tv_victim 01 января 2019 | 20:08

А при усатом "эффективном менеджере", о котором они вздыхают, уже бы приговор в исполнение привели....

oldpartizan 01 января 2019 | 20:13

судя по фамилии бИндеровка ещё та ;)
P.S. ждём кеченский

stopkran1969 01 января 2019 | 20:43

oldpartizan: там потерпевшим по 5 руб. выделят, ибо нехер шастать

servelat 01 января 2019 | 20:15

На погибшего в Магнитогорске по 100 т.р, пострадавшим в Москве до 500 т.р

polsan 01 января 2019 | 20:23

servelat: потерявшим имущество и оставшимся в живых в Магнитогорске по 50000 а в Москве пол лимона! Неравенство даже в этом!

vbsvob 01 января 2019 | 20:25

servelat: здоровье москвича правящий режим оценивает дороже чем у магнитогорца в 5 - 10 раз.

alex19021861 01 января 2019 | 20:27

Почему мэр города не уволен?

stopkran1969 01 января 2019 | 20:50

alex19021861: щэ не вмэр

edun1952 01 января 2019 | 20:30

А бардак остался...

felicita 01 января 2019 | 20:42

А причем тут директор парка, если туда народу набилась уйма, такая конструкция моста просто не рассчитана на такое количество...

eduard53 01 января 2019 | 20:45

Вот так бы легко увольнять и других, повинных в аналогичных происшествиях, кремлядских болванов, типа медведева-рогозина-мутко ... Да только кто ж это будет делать?

com30 01 января 2019 | 20:55

Мостопад, это проклятие древних на которое нарвался бедоносец Пупин
начавший строить в2015г. мост через Керченский пролив.
После начала строительства моста из Азии в Европу, а Керченский пролив
как раз с незапамятных времен и по наши дни официально разделяет эти
условные континенты, на России стали массово падать ее существующие
мосты. Не считая 2015г. 2016г. и 2017г. в которых завалилось так же не мало
мостов, толь в 2018г. на России рухнуло более 100 мостов, и вот опять еще
не успев начаться новый 2019г. уже открыта новая статистика пупинского
мостопада.
2 февраля, Заиграевский р-н Бурятия.
19 апреля, у р.Урсул с.Онгудай Республика Алтай.
Еще частично были разрушены 30 мостов.
22 апреля, р.Курнёвка в Муромцевском р-не Омской обл.
3 июля, р.Индоманка возле д.Исаево Вытегорский район Вологодской обл.
9-10 июля, в Забайкаплье завалились 25 мостов.
31 июля, возле г.Пушкино.
27 августа, Уссурийск 12 мостов.
29 сентября, д.Малая Грызиха Оричевский р-н Кировской обл.
9 октября ‒ Амурская область.
10 октября ‒ Хабаровский край.
16 октября ‒ Владивосток.
22 октября ‒ Хакасия.
24 октября, р.Макопсе,Краснодарский край Туапсинский р-н.
26 октября, с.Осиновка Михайловский р-н Приморского края.
4 ноября, р.Дон Ростов-на-Дону утонул понтонный мост.
5 ноября, у поселка Каркатеевы Нефтеюганский район Ханты-Мансийского
автономного округа.
21 ноября, р.Савала,Терновский р-н Воронежской обл.
Как говорит один мерзкий пропагандон - Совпадение? Не думая!

com30 01 января 2019 | 20:59

Из древней мифологии известно, что мир живых и царство мертвых
разделяла река Стикс (Ахерон), через которою спец.паромщик Харон
переправлял в Тартар, царство мертвецов души умерших, паромная
переправа была его эксклюзивными и монопольным бизнесом, за каждую
переправленную мертвую душу он получал плату "навлон" монету один "обол" лежащую у покойника под языком. Обратная дороги из Тартара в мир живых, была табу Богов.
Существует несколько предположений, где могла быть эта река, в том
числе и Керченский пролив, как общее русло ряда других рек: Молочная,
Корсак, Дона, Кубани и.т.д. впадавших в те времена в Меотийское болото (Азовское море).
Юг Украины серьезно связан с скифо-эллинской мифологией.
Известно, что скифы были еще теми колдунами.
Вывод, снять проклятие "керченского моста" может помочь только его
полный демонтаж, и никакие тувинские и якутские шаманы тут не помогут,
по сравнению с древними цивилизациями, они дешевые фокусники. Ну а
Гуня, как выяснилось вообще без благодатный шарлатан, сектант.))

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