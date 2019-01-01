Мэр Москвы уволил директора парка Горького после обрушения пешеходного моста в новогоднюю ночь

О своем решении освободить Марину Люльчук от должности градоначальник сообщил в соцсети ВКонтакте. Собянин пообещал наказать виновных. По словам мэра Москвы, администрация парка допустила серьезную недоработку.

В результате обрушения деревянного моста пострадали 13 человек. Столичные власти пообещали им компенсации от 250-ти до 500 тысяч рублей.