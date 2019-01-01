40-летний житель Уфы скончался 31-го декабря от травм, полученных в городсокм отделе полиции
Об этом сообщает телеканал «Дождь», который приводит версию брата погибшего. В МВД «Дождю» сказали, что травмы Андрей Тюняков получил во время потасовки с охранниками магазина. По данным полицейских, конфликт произошел 28-го декабря.
Комментарии11
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kottigr1 01 января 2019 | 20:06
Забили аборигена, путинские людоеды.. Опередили НАТО !
pattrick1 01 января 2019 | 20:11
В МВД «Дождю» сказали, что травмы Андрей Тюняков получил во время потасовки с охранниками магазина...
Как бы то ни было виноваты полицейские, даже если смертельные травмы нанёс охранник магазина, то дебошира надо было везти не в отделение, а в реанимацию.
ura_123 01 января 2019 | 20:12
pattrick1: А вдруг он либераст?
perestarok 01 января 2019 | 20:31
ura_123: "А вдруг он либераст?"
Даже если он педераст.
petrivanov 01 января 2019 | 20:16
Ментовские праздники...
olexa30 01 января 2019 | 20:23
Из рубрики: "Будни нашего городка".
perestarok 01 января 2019 | 20:29
"40-летний житель Уфы скончался 31-го декабря от травм, полученных в городсокм отделе полиции
Об этом сообщает телеканал «Дождь», который приводит версию брата погибшего"
Ну вот! Теперь ещё и брат погибнет.
piter_ug 01 января 2019 | 20:34
В отделении гестапо.
osal 01 января 2019 | 20:38
Это была случайность. Упал на бутылку из под шампанского.
edun1952 01 января 2019 | 20:47
А ла гер оно как на войне...
clandestino 01 января 2019 | 21:01
Да, жить в Уфе становится всё опаснее. Ни откуда больше не приходит столько новостей о полицейском произволе.