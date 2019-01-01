Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в России из-за подозрений в шпионаже, приехал в Москву на свадьбу
Об этом в интервью CNN сказал его брат Дэвид. По его словам, Пол Уилан ранее служил в морской пехоте США. В то время у него было множество командировок. Он участвовал в боевых действия в Ираке. Подозрения в шпионаже семья считает беспочвенными.
О задержании Пола Уилана ФСБ объявила накануне. Представители спецслужб сказали, что американец был пойман при проведении шпионской акции 28-го декабря. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии22
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johnbmw Евгений Большаков 01 января 2019 | 20:05
Шпиономания в Полный РОСТ ... то ли ещё будет ...
johnbmw Евгений Большаков 01 января 2019 | 20:06
Агония режима страшна куда более Серьёзными ВЫВИХАМИ ...
pattrick1 01 января 2019 | 20:18
Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в России из-за подозрений в шпионаже, приехал в Москву на свадьбу...
Он заговорил, начал выдавать шпионскую сеть московских "шендеровичей"?
pattrick1 01 января 2019 | 20:23
Наверное приехал искать брешь в системе, чтобы начать поставку взрывчатки, денег, средств связи, стрелкового и химического оружия для сторонников А.Навального и Л.Пономарёва.
johnbmw Евгений Большаков 01 января 2019 | 20:34
pattrick1: самому то не Смешно??? ;-))))))
kuchumka 01 января 2019 | 20:27
pattrick1: нее, он ехал Шендеровича в жены брать, но тот его сдал.
plidurok Андрей Филимонов 01 января 2019 | 20:11
Раз приехал на свадьбу, значит собирал секретную информацию об успехах России в сфере демографии.
oblom0011 01 января 2019 | 20:27
plidurok:
Бутина приехала в США просто потрахаться и пососать - однако это ей не помогло...
vitek61 01 января 2019 | 20:11
Да. Также сказали, что он уже несколько раз был в России. И все на свадьбы, на свадьбы...
alexey65 01 января 2019 | 20:12
vitek61: Любой, кто несколько раз приезжал в Россию, шпион?
johnbmw Евгений Большаков 01 января 2019 | 20:14
alexey65: нееее - ОТКРЫТЫЙ ВРВГ!!!!!
serhio_25__ 01 января 2019 | 21:03
alexey65: И чего, в США любой русский шпион. И любой американец, поговоривший с русским, это изменник родины, против которого начинают расследование
polish_director 01 января 2019 | 20:16
ничего удивительного нет, в таких случая всегда ответ зеркальный. и будут подбирать до тех пор, пока количество с той или иной стороны не перевалит за те цифры, чтобы начать переговоры.
lion64__4 01 января 2019 | 20:20
Приехал пиндос на свадьбу, а попал на кичу. Уже стал полноценным петухом.
alex949 01 января 2019 | 20:21
Йех-овцы !
Встанем единым строем на защиту неувиновного !
olexa30 01 января 2019 | 20:25
В Россию с любовью..., блин.
osal 01 января 2019 | 20:43
Ролдугин вывозил секреты в виолончели, а конкуренты начали демпинговать, самовывозом хотели! Обломились!
andy66 01 января 2019 | 20:46
в РФ доказательством шпионажа является наличие американского паспорта
serhio_25__ 01 января 2019 | 21:05
andy66: В США доказательством шпионажа является славянская внешность.
Сколько в России поймали американских шпионов и сколько в США поймали русских " разведчиков"
sasass 01 января 2019 | 21:06
Ему боятся нечего - в США Российских депутатов до черта ...
sergey_volkov 01 января 2019 | 21:13
Сейчас в Сомали безопасней.
afenogen 01 января 2019 | 21:19
Теперь узнает смысл российского: "горько-горько"