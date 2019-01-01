Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в России из-за подозрений в шпионаже, приехал в Москву на свадьбу...

Об этом в интервью CNN сказал его брат Дэвид. По его словам, Пол Уилан ранее служил в морской пехоте США. В то время у него было множество командировок. Он участвовал в боевых действия в Ираке. Подозрения в шпионаже семья считает беспочвенными.

О задержании Пола Уилана ФСБ объявила накануне. Представители спецслужб сказали, что американец был пойман при проведении шпионской акции 28-го декабря. Возбуждено уголовное дело.