Россияне, живущие на Курилах, смогут остаться там в случае передачи островов Японии
Об этом в интервью телеканалу «Асахи» сказал японский премьер-министр Синдзо Абэ. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя интервью, сказал, что о передаче Японии части Курильских островов не может быть и речи по причине нерушимости границ России и ее безопасности. Сенатор добавил, что подобные заявления не способствуют развитию российско-японских отношений.
Комментарии5
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vilingrad 01 января 2019 | 19:38
Население Курил как один- за передачу! Паспорта РФ могут сдать в любую минуту, или еще проще-подтереться:)
kottigr1 01 января 2019 | 19:44
vilingrad: Уже более 200 объявлений о продаже недвижимости и обмене с доплатой на Рублёвском шоссе, в Барвихе и других престижных районах Москвы на аналогичные варианты на Курильских островах в архипелаге Хабомаи фиксируют московские и сахалинские риелторы. По словам экспертов, ажиотаж вызван новостями о возможной передаче территорий Японии.
«Цены на недвижимости в архипелаге Хабомаи выше, чем на особняки на Рублевском шоссе и квартиры на Патриарших. В среднем 1 квадратный метр превысил отметку в $100000. Некоторые люди готовы даже брать пустые участки и строить дома самостоятельно», — рассказала риелтор агентства недвижимости «Сахалин 1956» Анна Абэ.
«Купить недвижимость на Курилах сегодня более перспективно, чем через год-два, когда либо в несколько раз возрастёт цена за квадратный метр, либо просто на островах не будет предложений. Кроме того, японское правительство может через 5 лет приостановить выдачу гражданства тем, кто проживает на территории Японии менее 5 лет. В итоге деньги могут быть потрачены впустую. Я бы тоже купила домик на Курилах, жаль не позволяют средства», — прокомментировала информацию московский риелтор Светлана Хакамада.
По заявлению риэлтора, среди желающих приобрести недвижимость на Шикотане есть немало публичных личностей — артистов шоу-бизнеса, депутатов различных уровней..
kir_pich_101 01 января 2019 | 19:40
Хорошая новость!
Собираем манатки, покупаем билет в один конец.
kuchumka 01 января 2019 | 19:41
Глаза узкими сделают?
migsu 01 января 2019 | 19:48
Пусть молятся узкоглазые уроды во славу русского народа, который не позволил в 1945-м году уничтожить свою дебильную
нацию на!!!