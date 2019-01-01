Россияне, живущие на Курилах, смогут остаться там в случае передачи островов Японии

Об этом в интервью телеканалу «Асахи» сказал японский премьер-министр Синдзо Абэ. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя интервью, сказал, что о передаче Японии части Курильских островов не может быть и речи по причине нерушимости границ России и ее безопасности. Сенатор добавил, что подобные заявления не способствуют развитию российско-японских отношений.