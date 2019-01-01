Человеком, устроившим дебош во время авиарейса Сочи – Москва, оказался хоккеист Олег Сапрыкин
Во всяком случае, об этом сообщает агентство ФАН. По его данным, чемпиона мира 2009-го года уже отпустили из отдела полиции.
Официально имя дебошира не называется. В МВД лишь сказали, что сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть 37-летнего пассажира, из-за которого самолет, летевший из Сочи в Москву, был вынужден приземлиться в Воронеже. Источник агентства Интерфакс рассказал, что пассажир бизнес-класса ударил бортпроводницу, когда та отказалась принести ему очередную порцию виски. Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу.
Комментарии5
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vilingrad 01 января 2019 | 19:36
Этот Кирпич...Сапрыкин, он воще в законе или так, приблатненный?
a_111111 01 января 2019 | 19:42
Отпустили?!
j_partizan 01 января 2019 | 19:44
Чересчур много почёта и уважения современным спортсменам.
Если посмотреть по-сути, то пользы от них для общества меньше чем от любого, кто занят делом.
alex19021861 01 января 2019 | 19:47
Нет у вас методов против Кости Сапрыкна....
polsan 01 января 2019 | 19:48
Каким же надо быть дебилом чтобы так себя вести !