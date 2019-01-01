Человеком, устроившим дебош во время авиарейса Сочи – Москва, оказался хоккеист Олег Сапрыкин

Во всяком случае, об этом сообщает агентство ФАН. По его данным, чемпиона мира 2009-го года уже отпустили из отдела полиции.

Официально имя дебошира не называется. В МВД лишь сказали, что сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть 37-летнего пассажира, из-за которого самолет, летевший из Сочи в Москву, был вынужден приземлиться в Воронеже. Источник агентства Интерфакс рассказал, что пассажир бизнес-класса ударил бортпроводницу, когда та отказалась принести ему очередную порцию виски. Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу.