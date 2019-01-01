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Эксклюзив Эха 19:04, 01 января 2019

Евгения Альбац собирается в этом году покинуть пост главного редактора журнала «Нью Таймс»

Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы». По ее словам, новым главным редактором должен стать человек значительно более молодой и, как выразилась Альбац, «с менее зашоренными мозгами». Она добавила, что у нее есть разные планы, в том числе, многое написать, а работа главного редактора отнимает большое количество времени.

Комментарии

9

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tv_victim 01 января 2019 | 19:06

Угробила журнал и в бега?

unprejudiced 01 января 2019 | 19:08

Альбац, штраф то в 22 миллиона заплатила? а не забыла указать в качестве иностранного финансирования те миллионы что всякие лошки тебе перевели? А то будет повторный штраф, и если взять за основу неотчет за 25 миллионов что перевели, штраф будет от 75 до 100 миллионов уже

kuchumka 01 января 2019 | 19:12

Кто читает этот идиотский журнал?

wicked_digger 01 января 2019 | 19:14

kuchumka: да наплевать, главное что Альбац платят за этот журнал. Правда, предприятие явно стало убыточным, поэтому надо его втюхать кому-нибудь, не перевелись же еще дураки на земле нашей.

polsan 01 января 2019 | 19:15

kuchumka: если ты одноклеточный нацик не читаешь, откуда ты знаешь, что это идиотский журнал?!

kuchumka 01 января 2019 | 19:28

polsan: я прочитал как то, понял что это полная фигня и теперь не читаю и другим не советую.

parasuk_ 01 января 2019 | 19:13

С паршивой овцы альбац в прошлом году настригли довольного много шерсти :)

venikoff 01 января 2019 | 19:15

С таким то баблом сам Бог велел!

iwan_feodorovich 01 января 2019 | 19:46

Покинуть Россию она, случайно, не собирается?

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