Евгения Альбац собирается в этом году покинуть пост главного редактора журнала «Нью Таймс»
Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы». По ее словам, новым главным редактором должен стать человек значительно более молодой и, как выразилась Альбац, «с менее зашоренными мозгами». Она добавила, что у нее есть разные планы, в том числе, многое написать, а работа главного редактора отнимает большое количество времени.
Комментарии9
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tv_victim 01 января 2019 | 19:06
Угробила журнал и в бега?
unprejudiced 01 января 2019 | 19:08
Альбац, штраф то в 22 миллиона заплатила? а не забыла указать в качестве иностранного финансирования те миллионы что всякие лошки тебе перевели? А то будет повторный штраф, и если взять за основу неотчет за 25 миллионов что перевели, штраф будет от 75 до 100 миллионов уже
kuchumka 01 января 2019 | 19:12
Кто читает этот идиотский журнал?
wicked_digger 01 января 2019 | 19:14
kuchumka: да наплевать, главное что Альбац платят за этот журнал. Правда, предприятие явно стало убыточным, поэтому надо его втюхать кому-нибудь, не перевелись же еще дураки на земле нашей.
polsan 01 января 2019 | 19:15
kuchumka: если ты одноклеточный нацик не читаешь, откуда ты знаешь, что это идиотский журнал?!
kuchumka 01 января 2019 | 19:28
polsan: я прочитал как то, понял что это полная фигня и теперь не читаю и другим не советую.
parasuk_ 01 января 2019 | 19:13
С паршивой овцы альбац в прошлом году настригли довольного много шерсти :)
venikoff 01 января 2019 | 19:15
С таким то баблом сам Бог велел!
iwan_feodorovich 01 января 2019 | 19:46
Покинуть Россию она, случайно, не собирается?