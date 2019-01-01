Родственники задержанного в Москве американца утверждают, что он невиновен
Гражданина США Пола Уилана подозревают в шпионаже.
Полу Уилану, задержанному несколько дней назад в Российской столице, 48 лет, он отставной морпех, он также занимал должность в правоохранительных органах США. Сейчас Уилан возглавляет службу безопасности в компании, занимающейся продажей автозапчастей. Об этом брат-близнец американца Дэвид рассказал в интервью телеканалу CNN, а также газете The Wall Street Journal. По его словам, Уилан приехал в Москву в качестве гостя на свадьбу к своему сослуживцу, но на церемонии 28 декабря он не появился, на сообщения не отвечал. Родственники узнали о том, что с ним произошло, только накануне. Они убеждены в невиновности Уилана и надеются, что права в России будут соблюдены. Семья американца сразу же связалась с представителями Конгресса, Госдепартамента и посольством.
В ФСБ о задержании гражданина США по подозрению в шпионаже сообщили накануне. Там уточнили, что возбуждено уголовное дело, однако больше никаких подробностей обнародовано не было.
Сотрудники посольства США в России рассчитывают посетить американца Пола Уилана в течение 72 часов
Комментарии8
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alexey65 01 января 2019 | 19:07
Пытался выведать тайну изготовления запчастей для Грант и Калин, мерзавец!
alex949 01 января 2019 | 19:09
Свободу ПОЛУ !
hastings 01 января 2019 | 19:11
Они наших арестовывают, чем мы хуже?
alexey65 01 января 2019 | 19:17
hastings: Признаешь, что арестовали ни за что?
kuchumka 01 января 2019 | 19:49
alexey65: а тебе не пофиг до какого то пиндоса? Пусть сидит.
captainobvious 01 января 2019 | 19:15
ну, слава богу! Теперь то всё прояснилось, и его непременно отпустят... что же сразу то не сказали?
tiridas 01 января 2019 | 19:36
Какое совпадение?! Родственники Бутиной также убеждены в её невиновности.
:-<
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vitek61 01 января 2019 | 19:40
tiridas: Да что Вы говорите? А "Эхо Москвы" мнение родственников Бутиной тогда как-то не транслировало. Видемо не тот был случай. Для "Эхо Москвы"...