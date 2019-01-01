Родственники задержанного в Москве американца утверждают, что он невиновен

Гражданина США Пола Уилана подозревают в шпионаже.

Полу Уилану, задержанному несколько дней назад в Российской столице, 48 лет, он отставной морпех, он также занимал должность в правоохранительных органах США. Сейчас Уилан возглавляет службу безопасности в компании, занимающейся продажей автозапчастей. Об этом брат-близнец американца Дэвид рассказал в интервью телеканалу CNN, а также газете The Wall Street Journal. По его словам, Уилан приехал в Москву в качестве гостя на свадьбу к своему сослуживцу, но на церемонии 28 декабря он не появился, на сообщения не отвечал. Родственники узнали о том, что с ним произошло, только накануне. Они убеждены в невиновности Уилана и надеются, что права в России будут соблюдены. Семья американца сразу же связалась с представителями Конгресса, Госдепартамента и посольством.

В ФСБ о задержании гражданина США по подозрению в шпионаже сообщили накануне. Там уточнили, что возбуждено уголовное дело, однако больше никаких подробностей обнародовано не было.

Сотрудники посольства США в России рассчитывают посетить американца Пола Уилана в течение 72 часов