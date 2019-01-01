Спасатели извлекают из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего

Это женщина, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Судьба еще более чем 30-ти человек остается неизвестной. В Магнитогорск вылетел самолет с московскими врачами, которые собираются забрать в столицу 11-месячного ребенка, найденного под завалами. Борт прибудет в течение двух часов, — сообщила пресс-служба губернатора. Мальчика нашли живым спустя 35 часов после обрушения подъезда жилого дома. Вся семья ребенка жива. Родители малыша, Ольга и Олег Фокины, рассказали телеканалу РБК, что спасли старшего, а потом взялись искать младшего. Разбор завалов на месте трагедии продолжается. Между тем, температура воздуха в Магнитогорске падает. В городе уже минус 23 градуса. Ночью, по прогнозу синоптиков, будет почти 30-градусный мороз. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске. Об этом сообщает агентство ТАСС. Глава СК обсуждает ситуацию с представителями других ведомств.