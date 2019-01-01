Около 6-ти миллионов рублей поступило на счет для пострадавших от взрыва в Магнитогорске

Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Накануне местные власти пообещали, что купят новые квартиры семьям, которые лишились жилья. До этого они смогут бесплатно жить в общежитии или получать компенсацию за аренду квартиры на сумму до 15-ти тысяч рублей в месяц.