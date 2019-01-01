Около 6-ти миллионов рублей поступило на счет для пострадавших от взрыва в Магнитогорске
Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Накануне местные власти пообещали, что купят новые квартиры семьям, которые лишились жилья. До этого они смогут бесплатно жить в общежитии или получать компенсацию за аренду квартиры на сумму до 15-ти тысяч рублей в месяц.
Комментарии4
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sasass 01 января 2019 | 18:59
Дорого обходиться властям воровство цемента при строительство домов без цемента ...
wicked_digger 01 января 2019 | 19:44
sasass: дом 73-го года, какие власти вы имеете в виду? Сейчас власти жилье не строят, строят честные, эффективные бизнесмены, значит не нынешние власти.
osj99 01 января 2019 | 19:25
6 копеек от каждого взрослого гражданина... прямо какой-то аттракцион неслыханной щедрости (с)
piter_ug 01 января 2019 | 19:32
А сколько отменено человеко-вылетов, танко-выездов, мультико-пусков ракет для перечисления съэкономленных средств пострадавшим?