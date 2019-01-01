Американец, задержанный в Москве по делу о шпионаже, работает в частном секторе в области безопасности
Об этом в интервью газете «Уолл-Стрит Джорнел» сказал брат подозреваемого Дэвид Уилан. Он считает обвинения беспочвенными. Дэвид Уилан также сообщил, что его брат Пол в ходе нынешнего визита отправился в Россию не по работе. Телекомпания CNN со ссылкой на семью уточняет, что Пол Уилан приехал на свадьбу.
О задержании американца, подозреваемого в шпионаже, накануне объявила ФСБ. Представители спецслужб уточнили, что Пол Уилан был задержан еще 28-го декабря. В течение 72-х часов американца собираются посетить сотрудники посольства США в России.
Комментарии8
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ukretotakoividskota 01 января 2019 | 18:36
начало января в России одни свадьбы.
ura_123 01 января 2019 | 18:53
ukretotakoividskota: Скорее похороны...
danko1 01 января 2019 | 18:57
ura_123: Месячник, когда в России полицаи и ФСБ не творили беззаконие, а были вежливыми, закончился вместе с чемпионатом Мира по футболу.
Россия снова превратилась в дикую страну полного беззакония, агрессии и ненависти.
alexey65 01 января 2019 | 18:43
А ФСБ дало какую-нибудь конкретику?
Что сделал этот упырь?
Секрет самогонки выведать пытался?
aspid55 01 января 2019 | 19:08
alexey65: ФСБ никак не придумает в чем конкретно его обвинить.
Бывший морпех приехал в Россию, ну как можно было такой случай упустить.
Захапали в расчете на то, что придумают.
И сам сознается.
Но видимо не сознается, а придумать ничего правдоподобного не могут.
askol2016 01 января 2019 | 18:52
Наводил справки, как русские готовят оливье
unprejudiced 01 января 2019 | 19:06
Пендосы настолько убогие что не смогли более менее правдоподобную легенду для своего шпиона придумать? Какая свадьба если загсы до 9 числа закрыты?
creta 01 января 2019 | 19:11
Следствие установит вину шпиона. Всё по закону. Или для местных либералов это неприемлемо?