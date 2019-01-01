Американец, задержанный в Москве по делу о шпионаже, работает в частном секторе в области безопасности

Об этом в интервью газете «Уолл-Стрит Джорнел» сказал брат подозреваемого Дэвид Уилан. Он считает обвинения беспочвенными. Дэвид Уилан также сообщил, что его брат Пол в ходе нынешнего визита отправился в Россию не по работе. Телекомпания CNN со ссылкой на семью уточняет, что Пол Уилан приехал на свадьбу.

О задержании американца, подозреваемого в шпионаже, накануне объявила ФСБ. Представители спецслужб уточнили, что Пол Уилан был задержан еще 28-го декабря. В течение 72-х часов американца собираются посетить сотрудники посольства США в России.