В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело восьмого погибшего

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. О восьмой жертве стало известно еще сегодня утром, однако официально данные подтверждены только сейчас. Судьба еще почти 40 человек после обрушения подъезда дома, которое произошло накануне, до сих пор неизвестна.