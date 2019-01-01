В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело восьмого погибшего
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. О восьмой жертве стало известно еще сегодня утром, однако официально данные подтверждены только сейчас. Судьба еще почти 40 человек после обрушения подъезда дома, которое произошло накануне, до сих пор неизвестна.
Комментарии1
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malanoff 01 января 2019 | 18:55
Дозировать информацию по чайной ложке в день. Пока не упьются россияне.