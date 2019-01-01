Международные эксперты так и не получили доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории
Международные эксперты так и не получили доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории. Во Всемирном агентстве рассчитывали, что это произойдет до конца 2018-го года, однако, договориться с российскими представителями в итоге не удалось. Глава РУСАДА Юрий Ганус ранее в эфире Эха предупреждал, что последствия недопуска будут очень тяжелыми для российского спорта.
С Юрием Ганусом в канун нового года не согласились в Кремле и посчитали его опасения преувеличенными. В ситуации пытается разобраться наш политический обозреватель Антон Орех.
Тем временем, сегодня после истечения назначенного срока Антидопинговое агентство США призвало ВАДА ввести санкции и лишить Россию так называемого «статуса соответствия».
Комментарии7
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seryj_wolk 01 января 2019 | 18:38
Ох и есть что скрывать рфии, если так изо всех сил сопротивляется! Значит выкинут ее спортсменов из олимпийской семьи, ка и полагается этим изгоям!
vis_a_vis 01 января 2019 | 18:56
России давно пора отказаться от всех международных соревнований и проводить свои Мельдониевые Игры, где победителем будет тот, кто больше нахимичит.
vasilevich58 01 января 2019 | 19:19
Так что, пролетаем мимо очередных ОИ?
alexey65 01 января 2019 | 18:57
Нам не о чем волноваться!
Песков обо всем договорился.
homevine 01 января 2019 | 19:11
Значит есть что скрывать,,,,,Совсем с головой власть кэгэбэшная не дружит.....
edun1952 01 января 2019 | 19:19
Перессанкцыи...
alex362 01 января 2019 | 19:29
Вот и тут довыёживались. Теперь пойдут крокодильи слёзы о бедных спортсменах, которых подлые буржуины не пущають посоревноваться в честном сражении. Маразм крепчает