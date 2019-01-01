Международные эксперты так и не получили доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории. Во Всемирном агентстве рассчитывали, что это произойдет до конца 2018-го года, однако, договориться с российскими представителями в итоге не удалось. Глава РУСАДА Юрий Ганус ранее в эфире Эха предупреждал, что последствия недопуска будут очень тяжелыми для российского спорта.

С Юрием Ганусом в канун нового года не согласились в Кремле и посчитали его опасения преувеличенными. В ситуации пытается разобраться наш политический обозреватель Антон Орех.

Тем временем, сегодня после истечения назначенного срока Антидопинговое агентство США призвало ВАДА ввести санкции и лишить Россию так называемого «статуса соответствия».