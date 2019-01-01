Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви
Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Он объявил об этом на новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога. По словам патриарха Варфоломея, независимость церкви Украины – это великое историческое дело. Украинская православная церковь получит томос, как и планировалось, 6 января.
Комментарии2
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seryj_wolk 01 января 2019 | 18:34
Дерганья, призывы и истерики Гундяева и прочих представителей секты РПЦ Вселенским патриархом проигнорированы. Хороший удар по рфии с неожиданной стороны. Так им, изгоям, и надо!
ura_123 01 января 2019 | 18:51
Чу,это что,снова праздничные петарды и хлопушки? А нет,это снова разрывы пуканов портяноидов)))