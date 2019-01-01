Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Он объявил об этом на новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога. По словам патриарха Варфоломея, независимость церкви Украины – это великое историческое дело. Украинская православная церковь получит томос, как и планировалось, 6 января.