На Украине дан старт президентской избирательной кампании

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Как пишут украинские СМИ, кампания обещает стать самой массовой по числу кандидатов, которых, по разным прогнозам, будет от двух до четырех десятков. Примечательно, что, предположительно в октябре, пройдут выборы в Верховную раду, которые здесь считают даже более важными: как напоминает Дойче велле, по обновленной конституции Украина – парламентская республика, где утверждаемое Радой правительство имеет больше власти, чем президент, во всяком случае, на бумаге. Исходя из этого, окончательный политический расклад сил станет понятен только к концу года, при условии, что все выборы пройдут в срок и им не помешает введенное недавно военное положение, считает автор публикации. По данным соцопросов, популярность действующего президента настолько низкая, что его выход во второй тур остается под вопросом. Петру Порошенко с его нынешними десятью процентами президентского рейтинга не помогли ни безвизовый режим с ЕС, ни получение оружия от США, ни многочисленные внутренние реформы, отмечает Дойче велле, указывая на то, что уровень жизни украинцев продолжает своё падение, начатое ещё при Викторе Януковиче.

Сайт segodnya.ua называет фавориткой кампании давнюю соперницу Порошенко Юлию Тимошенко, которую пять лет назад президент победил с большим отрывом уже в первом туре. Лидер «Батькивщины» сохраняет первенство со своими примерно 20-ю процентами рейтинга, однако лидерством это не назовешь. Низкие цифры свидетельствуют о нехватке доверия, которое может выйти боком власти, подняв вопрос о её легитимности, пишет segodnya.ua. – Политологи на Украине уже придумали этому название – «демократия недоверия», замечает издание. Эксперт сайта Украина.ру полагает, что нет никаких оснований надеяться на то, что предстоящие в марте выборы президента будут честными и прозрачными, и что их минуют подкупы и «карусели». Аналитик ожидает, что в случае проигрыша Петра Порошенко новая власть может инициировать уголовное преследование в отношении некоторых членов его администрации и кабинета министров.

Украинские социологи отмечают, что никогда в современной истории Украины будущий результат выборов не был столь непредсказуемым. Опросы общественного мнения показывают, что в тройку самых популярных политиков Украины, помимо Тимошенко и Порошенко, входит известный в стране шоумен и актер Владимир Зеленский. Именно он за несколько минут до полуночи, когда большинство будущих избирателей сидело перед телевизором за праздничным столом, впервые объявил о планах участвовать в выборах. Владимир Зеленский говорит, что он хочет сам попробовать что-то изменить в своей стране. Его выступление показывал телеканал 1+1, из-за чего в его эфире позже, чем у других, вышло традиционное новогоднее обращение главы государства. Президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта.