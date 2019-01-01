\\ На улучшение отношений со странами Запада в новом году России рассчитывать не стоит //

Так считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В интервью «Эхо Москвы» он отметил, что одна из причин – внутренние проблемы в ЕС и США.

Федор Лукьянов напомнил, что в ЕС на майских выборах в Европарламент могут победить евроскептики, а в США продолжатся атаки на президента Трампа.

На этом фоне России не стоит опасаться новых глобальных санкций со стороны Запада, — сказал в интервью Эху научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

Вместе с тем, Евгений Ясин подчеркнул, что России не следует игнорировать факт крайней неопределенности ситуации в мире.