На улучшение отношений со странами Запада в новом году России рассчитывать не стоит
Так считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В интервью «Эхо Москвы» он отметил, что одна из причин – внутренние проблемы в ЕС и США.
Федор Лукьянов напомнил, что в ЕС на майских выборах в Европарламент могут победить евроскептики, а в США продолжатся атаки на президента Трампа.
На этом фоне России не стоит опасаться новых глобальных санкций со стороны Запада, — сказал в интервью Эху научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Вместе с тем, Евгений Ясин подчеркнул, что России не следует игнорировать факт крайней неопределенности ситуации в мире.
Комментарии2
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vis_a_vis 01 января 2019 | 19:01
\\ На улучшение отношений со странами Запада в новом году России рассчитывать не стоит //
В общем - дно... но снизу еще постучат!
midnightblues 01 января 2019 | 19:14
Ничего-рассейские доходяги потерпят
собственно и задача-вывести их будет властями выполнена