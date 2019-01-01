Россияне, живущие на Курильских островах, смогут там остаться в случае их передачи Японии
Сегодня об этом объявил японский премьер-министр Синдзо Абэ. О его интервью телекомпании Асахи Эху рассказал корреспондент агентства ТАСС в Токио Василий Головнин.
Сейчас готовится визит Синдзо Абэ в Россию. Он, по некоторым данным, может состояться в двадцатых числах января. В Кремле ранее не подтверждали наличия планов проведения переговоров с Японии о частичном возврате Курильских островов. Вместе с тем, сами слухи об этом уже привели к тому, что и на Дальнем Востоке, и в Москве уже прошло несколько акций протеста.
Комментарии6
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bugbugbug 01 января 2019 | 18:24
Портянки, это хорошая новость или не очень, что там в методичках написано?
kottigr1 01 января 2019 | 18:38
bugbugbug: Сейчас россияне ломанутся скупать фиктивную прописку на той территории, которую Путин отдаст Японии. Наверное недвижимость там стоит чуть-чуть больше ноля.
kottigr1 01 января 2019 | 18:41
bugbugbug: Уже более 200 объявлений о продаже недвижимости и обмене с доплатой на Рублёвском шоссе, в Барвихе и других престижных районах Москвы на аналогичные варианты на Курильских островах в архипелаге Хабомаи фиксируют московские и сахалинские риелторы. По словам экспертов, ажиотаж вызван новостями о возможной передаче территорий Японии.
«Цены на недвижимости в архипелаге Хабомаи выше, чем на особняки на Рублевском шоссе и квартиры на Патриарших. В среднем 1 квадратный метр превысил отметку в $100000. Некоторые люди готовы даже брать пустые участки и строить дома самостоятельно», — рассказала риелтор агентства недвижимости «Сахалин 1956» Анна Абэ.
«Купить недвижимость на Курилах сегодня более перспективно, чем через год-два, когда либо в несколько раз возрастёт цена за квадратный метр, либо просто на островах не будет предложений. Кроме того, японское правительство может через 5 лет приостановить выдачу гражданства тем, кто проживает на территории Японии менее 5 лет. В итоге деньги могут быть потрачены впустую. Я бы тоже купила домик на Курилах, жаль не позволяют средства», — прокомментировала информацию московский риелтор Светлана Хакамада.
j_partizan 01 января 2019 | 18:31
на Дальнем Востоке, и в Москве уже прошло несколько акций протеста
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Не протестовать надо, а наоборот поддерживать. Тогда Власть сразу передумает, чтобы поднагадить народу.
khabarov077 01 января 2019 | 18:55
Как изменится статус моря и прибрежных вод? Что с экономическими зонами?
boris51 01 января 2019 | 19:25
Торгуем Россией оптом и в розницу? А как же спасибо деду...?