Россияне, живущие на Курильских островах, смогут там остаться в случае их передачи Японии

Сегодня об этом объявил японский премьер-министр Синдзо Абэ. О его интервью телекомпании Асахи Эху рассказал корреспондент агентства ТАСС в Токио Василий Головнин.

Сейчас готовится визит Синдзо Абэ в Россию. Он, по некоторым данным, может состояться в двадцатых числах января. В Кремле ранее не подтверждали наличия планов проведения переговоров с Японии о частичном возврате Курильских островов. Вместе с тем, сами слухи об этом уже привели к тому, что и на Дальнем Востоке, и в Москве уже прошло несколько акций протеста.