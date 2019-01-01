В ФРГ психически больной в Новый год совершил преступление ксенофобского толка

Пострадали четыре гражданина Афганистана и Сирии.

В западногерманском городе Боттроп, находящемся в земле Северный Рейн-Вестфалия, в новогоднюю ночь произошло ЧП, которое может рассматриваться и как правоэкстремистский теракт. Водитель намеренно направил легковой автомобиль в группу пешеходов и тяжело ранил минимум четырех человек. Следственные органы исходят из нацеленного преступления, мотивированного ксенофобскими настроениями, сообщили представители полиции и прокуратуры 1 января.

Следователи подтвердили также первоначальную информацию о психическом заболевании подозреваемого. 50-летний гражданин ФРГ намеренно в полночь направил машину на пешехода, который, однако, смог спастись. После этого подозреваемый поехал в центр города и там снова повел автомобиль в направлении группы людей. В результате четыре человека, некоторые с тяжелыми ранениями, были доставлены в больницу.

Затем подозреваемый поехал в город Эссен, который находится недалеко от Боттропа. Там он также пытался совершить наезд на группу людей, ожидавших автобуса на остановке.

Подозреваемый житель Эссена

был задержан. По информации полиции, при аресте он высказывал расистские воззрения.