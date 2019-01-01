Известный российский хоккеист отделался административным протоколом после дебоша в самолете. Из-за выходки спортсмена борт пришлось экстренно сажать в Воронеже. Самолет «Сочи-Москва», летевший в столицу этим утром, сделал незапланированную посадку примерно в середине пути. Причиной экстренного приземления стал дебошир в бизнес-классе самолета. По словам источника «Интерфакса» в аэропорту Воронежа, во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и взбесился, когда стюардесса отказала ему в очередной порции виски. Сначала он кричал и матерился, а затем бросился с кулаками на бортпроводницу. Дебошир якобы ударил ее с такой силой, что женщина упала на пол. Сообщалось, что мужчина также подрался с соседом по креслу. Командир экипажа принял решение экстренно садиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж. Нарушителя передали полиции, а самолет продолжил путь. Телеканал 112 Украина опубликовал на своем сайте видео происшествия, которое, судя по всему, заснял один из очевидцев, однако позже эта запись оказалась удалена. Имя дебошира не называлось. «Интерфакс» лишь сообщал, что это «известный российский хоккеист», играющий на родине и за рубежом. Спустя несколько часов РИА ФАН написало, что спортсменом – нарушителем порядка стал 37-летний Олег Сапрыкин. Ранее он играл за ЦСКА, СКА, и два клуба НХЛ а также стал чемпионом мира в составе сборной в 2009 году, но сейчас уже завершил профессиональную карьеру. Как отмечает «Спорт-Экспресс», в бытность игроком Сапрыкин не был замечен в подобных скандалах, но, по словам свидетелей якобы увлекался азартными играми. На правонарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве. Теперь авиадебошира могут внести в так называемый «черный список» пассажиров.