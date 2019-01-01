Восемь миллионов россиян, по официальным данным, участвовали в праздничных мероприятиях в новогоднюю ночь в России

Восемь миллионов россиян, по официальным данным, участвовали в праздничных мероприятиях в новогоднюю ночь на улицах в разных регионах страны. В МВД рапортуют, что нарушений общественного порядка допущено не было.

В Москве, как и в других городах, приняты повышенные меры безопасности, некоторым жителям столицы и гостям они доставляют неудобства.

Из-за праздничных гуляний власти города перекрыли Моховую и прилегающие к ней улицы, из-за этого изменилась и часть маршрутов общественного транспорта. Въезды загорожены уборочной техникой и автомобилями ДПС. Такую же картину можно наблюдать и со стороны Лубянской площади – здесь проезжую часть от пешеходной отгородили не металлическим забором, а десятками плотно стоящих друг к другу машин коммунальных служб. На Моховой в наименее людных местах припаркованы автозаки и полицейские автобусы. Наготове стоят карека скорой помощи и машина экстренных служб. Чтобы попасть на территорию, где идут гуляния, людям приходится проходить досмотр. Несмотря на то, что рамок металлоискателей достаточно много, перед ними скапливаются очереди. Проверяют тщательно — просят выкладывать телефоны, ощупывают сумки. Дольше всего людям приходится стоять перед рамками на подходах к Красной площади. Здесь осуществляется дополнительный досмотр. Многие высказывают недовольство, некоторые не выдерживают толпы и уходят. Другие готовы потерпеть неудобства ради собственной безопасности. Виктор из города Владимир рассказал, что он не верит в эффективность рамок, но в целом считает принятые меры правильными.

По всему периметру огороженной территории стоят сотрудники Росгвардии, однако они теряются на фоне количества людей. Прохожие не обращают на правоохранителей внимания.

В новогоднюю ночь метро в Москве работало без перерыва, дольше обычного ходили также многие автобусы и пригородные поезда. В следующий раз работа общественного транспорта будет продлена в рождественскую ночь.