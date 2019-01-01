Московские власти распорядились уволить директора парка Горького

Это связано с ночным ЧП – во время народных гуляний обрушился пешеходный мост. Это произошло ровно в полночь, сразу после трансляции выступления президента, — рассказал «Эхо Москвы» один из пострадавших Степан Озеров.

Степан Озеров не исключил, что пострадавшие могут составить коллективный иск к администрации парка Горького. В свою очередь, мэр Сергей Собянин сегодня пообещал, что люди обязательно получат компенсацию в сумме до 500 тысяч рублей. Мэр сожалеет, что праздник был основательно испорчен.