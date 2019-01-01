Пакет законов о повышении пенсионного возраста вступил в силу с сегодняшнего дня
В частности, устанавливается переходный период для тех, кто достигает возраста выхода на пенсию по прежним правилам: они смогут оформить ее на шесть месяцев раньше, чем это предусмотрено новыми законами. В целом же, для мужчин пенсионный возраст повышен до 65 лет, для женщин – до 60. По-иному нельзя было поступить, — неоднократно заявлял, в частности, президент Владимир Путин.
Решение властей повысить возраст выхода на пенсию вызвало серьезное недовольство многих граждан: на протяжении нескольких месяцев по всей стране проходили акции протеста, социологи зафиксировали заметное падение рейтингов президента, правительства и «Единой России». Политика, которую ведут российские власти, приводит лишь к обнищанию граждан. Такое мнение в интервью Эху сегодня высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Геннадий Зюганов считает, что и в новом году из-за действий власти население будет становиться еще беднее. В новом году стоит ожидать очередных непопулярных экономических реформ, — предупредил в интервью Эху член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. Впрочем, полагает он, эти изменения не будут столь масштабными, как пенсионное, и не вызовут серьезных протестов. Дмитрий Орлов говорит, что перед властью стоит целый ряд вызовов, который будет нужно преодолевать в новом году.
Комментарии2
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oneoretwo 01 января 2019 | 18:13
..."спасибо" плешивой крысе прилетит бумерангом все одно, никакие норки не помогут...
alo0000 01 января 2019 | 18:17
Эксперимент заключается в том, чтобы заставить население обеспечивать свою экономическую самодостаточность вне зависимости от ренты от природных ресурсов страны. Рента и финансовая подушка ею образуемая используется для обеспечения безопасности добывающих отраслей и власти от внешних и внутренних угроз.