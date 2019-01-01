Из почти сорока пропавших без вести в Магнитогорске сегодня нашли одного

Обнаружение младенца, который более суток провел под обломками многоэтажки в условиях сильного мороза, некоторые называют настоящим чудом.

Это был 36-й час поисков. Мороз – 15 градусов, временами почти 20. Плач ребенка услышали спасатели во время так называемой минуты тишины, рассказал представитель МЧС Петр Гриценко

Пленка

. Малыша обнаружили уже после того, как в МЧС объявили о приостановке поисков из-за угрозы обрушения десятиэтажного здания, где накануне в 4 утра произошел взрыв бытового газа. На видео, размещенном в интернете, видно, что у младенца, которого достают спасатели, голые ножка и ручка. Но, по словам сотрудников МЧС, он был тепло укутан, с одной стороны от холода его защищал детский матрас, а с другой одеяло, которое собралось складками. И это спасло 11-месячному мальчику жизнь. Но одного чуда мало. Чтобы ребенок выжил, его эвакуируют в Москву, сообщил пресс-секретарь министра здравоохранения Максим Радецкий

Мать спасенного мальчика оказалась в числе живых. Она смогла выбраться из завалов с трехлетним сыном и приехала к нему в больницу. До сих пор неизвестна судьба почти сорока человек. Разбор обломков сегодня приостановлен из-за угрозы новых обрушений. Пока достоверно известно о семи погибших. Только что сообщили о восьмом погибшем. Днем разбор завалов был приостановлен из-за угрозы новых обрушений. В целом, как рассказала нам местный журналист Мария Лисина, спасателям очень непросто работать из-за сложной конструкции здания. По словам Марии Лисиной, весь день специалисты МЧС пытались укрепить конструкцию. Агентство Интерфакс несколько минут назад сообщило, что опасные элементы удалось успешно демонтировать. Сейчас идет разбор нижних завалов. Многие жители Магнитогорска до сих пор не могут найти родных и близких, которые жили в разрушенной секции дома. Они приходят в специальный пункт, куда поступает информация о пострадавших, — сообщает интернет-издание Znak.com, записавшее там видео. Пострадавшие в Магнитогорске люди нуждаются в психологической помощи, и ее им оказывают, — рассказала сегодня Юлия Шойгу из МЧС. У дома, где прогремел взрыв, со вчерашнего дня существует стихийный мемориал. Жители Магнитогорска и сегодня несут туда новогодние игрушки, цветы, а также зажигают свечи. Накануне некоторые горожане приносили пострадавшим теплые вещи, выражали готовность разместить людей у себя. Такая поддержка весьма примечательна, — сказал сегодня у нас в эфире политолог Андрей Колесников из московского центра Карнеги. Пострадавшие в Магнитогорске не останутся без всесторонней помощи властей, — пообещал сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Завтра в Челябинской области будет объявлен день траура по погибшим в Магнитогорске.