США и Израиль официально вышли из ЮНЕСКО
Вступило в силу соответствующее решение американского руководства. В Вашингтоне объясняли такой шаг ростом задолженности в организации, необходимостью фундаментальных реформ и антиизраильской предвзятостью организации. В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансировать ЮНЕСКО после того, как в состав организации на правах полноправного члена приняли Палестинскую автономию. Вслед за Вашингтоном такое решение приняли Израиль и Канада.
Комментарии1
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compare 01 января 2019 | 18:13
если в эту контору,приняли "палестасов-отморозов",правильно,нечего делать в токсичной среде бюрократической ячейки....