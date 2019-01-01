Член совета «Единой России» Орлов: Санкционное давление со стороны Запада в будущем будет только усиливаться
По мнению члена высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрия Орлова «санкционное давление» на Россию в будущем будет только усиливаться. Такую точку зрения он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я думаю, что санкционное давление будет постепенно усиливаться, при этом не ожидаю каких-то резких всплесков санкционной активности со стороны США, и тем более Евросоюза. Во всяком случае, откровенно маловероятным кажется отключение России от системы SWIFT, и такие радикальные ограничения для государственных банков и российского внешнего долга. Эти меры они останутся в арсенале, на мой взгляд, действий американских финансовых властей, но не будут применены», — сказал он.
При этом подчеркнул Д.Орлов, «санкционная рамка — это данность, в которой необходимо будет действовать российским властям».
«Международные отношения и отношение к России в мире в известном смысле сформировалось. Есть полюс откровенных негативных отношений — это США. Есть какие-то отношения разной степени критичности и проблемности — это Евросоюз, причем он неоднороден. Есть различные наши союзники, страны СНГ, Китай — тут тоже отношения разные, дифференцированные. Конечно, возможны какие-то различные сдвиги, коррекции в позиции отдельных стран по тем или иным вопросам. Но принципиально внешний контур он сложился, и существенных изменений не претерпит. Я не думаю, что на этом контуре произойдут какие-то существенные изменения, эта конфигурация сложилась», — отметил политик.
Комментарии3
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compare 01 января 2019 | 17:55
да..."им",упаковашим свое будущее в золото и недвижимость и разместившим все это,"непосильное",в странах с диктатом Закона,можно только,криво усмехаясь,"пророчествовать": будут давить,да...а что? это так "сложилось" терпите..у нас же еще и внуки растут,так что,заткнитесь и готовьте ваши кошельки...
alo0000 01 января 2019 | 17:56
Санкционный рамка - не данность, а одно из достижений нынешней власти в попытке добиться несменяемости и «развивать» страну по своему усмотрению.
oneoretwo 01 января 2019 | 18:03
...спасибо за напоминание, но ваш хозяин - плешивый окурок - уже поздравлял страну с новым годом...