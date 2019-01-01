Член совета «Единой России» Орлов не исключил, что в предстоящем году могут произойти перестановки в российской власти
«Перемены во власти могут быть всегда. И В.Путин периодически предпринимал перестановки и в правительстве, и в президентской администрации, и тем более в региональных органах власти, между выборами. Я бы не сказал, что это были исключительные случаи. Однако формулирование сегодня курса и последовательности проведения той политики развития — политики выстраивания социальных листов, политики вознесения к вершинам социальной пирамиды, те кто этого реально достоин, реально может управлять — вот решения этих задач сегодня , системное решение задач, методически выверенное, оно важнее, чем какие-то персоналии. Поэтому перестановки могут быть», — сказал он.
По мнению Д.Орлова, возможные перестановки «будут сутью той политики, которая будет проводиться».
«Власть должна укрепить ту электоральную опору, на которую она опирается в проведении своей политики. Ожидаю, что рейтинг президента и «Единой России» должен несколько укрепиться, чтобы к сентябрьской избирательной кампании в регионах стоять на достаточно прочном состоянии общественного мнения», — отметил политик.
Комментарии3
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lager23 01 января 2019 | 17:47
Глупые и наивные люди далёкие от реальности , нельзя выдавать желаемое за действительное, когда едросам уже наступил конец!
alo0000 01 января 2019 | 17:53
Суть политики в несменяемости власти, которая перестановками внутри себя пытается нивелировать этот недостаток. Наивно, хоть и очень хочется меняя многих не менять ничего.
rampa 01 января 2019 | 18:09
от перемены мест слагаемых сумма не меняется