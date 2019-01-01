Член совета «Единой России» Орлов не исключил, что в предстоящем году могут произойти перестановки в российской власти

«Перемены во власти могут быть всегда. И В.Путин периодически предпринимал перестановки и в правительстве, и в президентской администрации, и тем более в региональных органах власти, между выборами. Я бы не сказал, что это были исключительные случаи. Однако формулирование сегодня курса и последовательности проведения той политики развития — политики выстраивания социальных листов, политики вознесения к вершинам социальной пирамиды, те кто этого реально достоин, реально может управлять — вот решения этих задач сегодня , системное решение задач, методически выверенное, оно важнее, чем какие-то персоналии. Поэтому перестановки могут быть», — сказал он.

По мнению Д.Орлова, возможные перестановки «будут сутью той политики, которая будет проводиться».

«Власть должна укрепить ту электоральную опору, на которую она опирается в проведении своей политики. Ожидаю, что рейтинг президента и «Единой России» должен несколько укрепиться, чтобы к сентябрьской избирательной кампании в регионах стоять на достаточно прочном состоянии общественного мнения», — отметил политик.