В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ — член высшего совета партии «Единая Россия» Орлов
В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако они вряд ли будут масштаба пенсионных изменений. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов.
«Я не ожидаю, что в 2019 году могут быть предприняты структурные реформы по значению и по воздействию на население, сопоставимое с пенсионной реформой. Тем не менее, я думаю, что структурные реформы, которые делают экономику и социальную сферу более современной, динамичной, они, конечно, будут продолжаться, некоторые из них могут встречать недовольство частью населения», — сказал он.
Д.Орлов добавил, что это недовольство населения не будет иметь какой-то «глобальный характер».
«Если говорить о протестных настроениях, они в 2019 г., как и в 2018 году, будут такими тематическими, и не будут охватывать общество в целом, или какие-то по-настоящему значимые в социальном и социологическом смысле общественных групп», — отметил он.
При этом Д.Орлов добавил, что перед властями будет стоять ряд вызовов, которые им придется преодолеть.
«Власти нужно будет доказать вновь, что она по праву занимает то место в политическом процессе, которое занимает, что она предлагает людям повестку, которая может быть ими поддержана. Что она играет решающую роль в политическом процессе, даже доминирует в нем. Это будет непросто, и для этого нужно будет и работать с разными группами населения, и предлагать стратегию развития стратегической линии очень многих проблем, и преодолевать недоверие некоторых групп. Работа для власти предстоит непростая», — подчеркнул он.
Комментарии14
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lenin3 01 января 2019 | 17:41
Орлов,не трынди:в России все реформы зависят от цены на нефть:чем она выше-тем менее затратны они для населения,а чем ниже-то наоборот.И не надо стрить из себя умного...
alo0000 01 января 2019 | 18:00
lenin3: Вот это они и строят - самодостаточность народа в отсутствие ренты от полезных ископаемых. А рента нужна для охраны добывающей отрасли от внешних и внутренних угроз.
oneoretwo 01 января 2019 | 17:42
...другими словами, воровать меньше членпедросы не собираются....
anticolonel 01 января 2019 | 17:55
oneoretwo: Правильно Орлов говорит, реформ ожидать не следует, следует ожидать продолжения грабежа.
dft 01 января 2019 | 17:49
Электрошокеры и светошумовые гранаты закуплкны.
aspid55 01 января 2019 | 17:50
Стоит ждать новых непопулярныфх решений.
ну популярных быть не может, потому что экономика в херовом очень состоянии и ничего уже поделать нельзя.
Непопулярные решения принимаются не от хорошей жизни.
Это все проклятые 90-=е никак не дают зажить хорошо.
Кстати я не помню в 1965 г тоже ссылались, что СССР никак от войны не оправится?
ft18 01 января 2019 | 17:50
Ничего, главное, чтобы у Едираста Орлова и его коллег все было в полном порядке!
compare 01 января 2019 | 17:52
власти надо доказать...и любой ценой..пусть даже,ценой лишения народа,будущего-что,дорого? плевать...доказать-то,надо....дико и неумно ведет свой "базар" этот челловекк...
payalnick 01 января 2019 | 17:56
Ну раз "стоит", то будем ждать " новые". Скорей бы, а то сил нет. Старые реформы, ещё правда не переварили, клином в горле застряли. Может с новыми то и выйдут
buva53 01 января 2019 | 17:56
Кого то интересует мнение члена воровской банды? Пусть лучше готовится вещать со скамьи подсудимых.
neyexo 01 января 2019 | 17:58
А зачем популярные, народ на все согласен.
nehoroshiy 01 января 2019 | 17:59
Для подъёма экономики есть давно известные во всём цивилизованном мире популярные реформы. Непопулярными реформами занимаются неучи и бездари, занимающие всевозможные высокие посты.
yralez 01 января 2019 | 18:05
Ну а кто им помешает грабить ?
Они это уже поняли.
ihor_syvoryj 01 января 2019 | 18:13
На всякий пожарный случай, в России пора упразднить фонарные столбы, чтоб на них не смогли развешивать разных "членов высшего совета".