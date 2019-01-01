В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако они вряд ли будут масштаба пенсионных изменений. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов.

«Я не ожидаю, что в 2019 году могут быть предприняты структурные реформы по значению и по воздействию на население, сопоставимое с пенсионной реформой. Тем не менее, я думаю, что структурные реформы, которые делают экономику и социальную сферу более современной, динамичной, они, конечно, будут продолжаться, некоторые из них могут встречать недовольство частью населения», — сказал он.

Д.Орлов добавил, что это недовольство населения не будет иметь какой-то «глобальный характер».

«Если говорить о протестных настроениях, они в 2019 г., как и в 2018 году, будут такими тематическими, и не будут охватывать общество в целом, или какие-то по-настоящему значимые в социальном и социологическом смысле общественных групп», — отметил он.

При этом Д.Орлов добавил, что перед властями будет стоять ряд вызовов, которые им придется преодолеть.

«Власти нужно будет доказать вновь, что она по праву занимает то место в политическом процессе, которое занимает, что она предлагает людям повестку, которая может быть ими поддержана. Что она играет решающую роль в политическом процессе, даже доминирует в нем. Это будет непросто, и для этого нужно будет и работать с разными группами населения, и предлагать стратегию развития стратегической линии очень многих проблем, и преодолевать недоверие некоторых групп. Работа для власти предстоит непростая», — подчеркнул он.