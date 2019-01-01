Полиция рассматривает нападение с ножом в Манчестере как теракт

От действий злоумышленника в британском городе пострадали три человека.

Расследованием нападения на вокзале Виктория в Манчестере занялись представители контртеррористического управления – об этом журналистам сказал глава местной полиции. Правоохранители рассматривают атаку как теракт. Сегодня они провели обыски в доме, где по некоторым данным, проживал злоумышленник.

Нападение было совершено накануне вечером. Неизвестный, вооруженный ножом, ранил пожилых мужчину и женщину. Сейчас они находятся в госпитале. Кроме того, во время задержания преступнику удалось ударить холодным оружием одного из полицейских. Впрочем, повреждение оказалось несерьезным и стража порядка уже выписали из больницы. Газета The Independent приводит слова очевидцев, которые утверждают, что мужчина был вооружен тридцатисантиметровым кухонным ножом и во время атаки выкрикивал «Аллах».

Полиция остается дежурить на железнодорожной станции, которая также объединена с трамвайной системой города.