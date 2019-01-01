Глава Константинопольского патриархата Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6 января томос об автокефалии УПЦ

Глава Константинопольского патриархата Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6-го января томос об автокефалии Украинской православной церкви. Он сделал это во время новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога. Таким образом в ближайшие дни должен завершиться процесс предоставления независимости Украинской церкви.