Глава Константинопольского патриархата Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6 января томос об автокефалии УПЦ
Глава Константинопольского патриархата Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6-го января томос об автокефалии Украинской православной церкви. Он сделал это во время новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога. Таким образом в ближайшие дни должен завершиться процесс предоставления независимости Украинской церкви.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nestor199 01 января 2019 | 17:43
Ну предоставит, и что?
danko1 01 января 2019 | 17:54
nestor199: Хороший подарок торгашу-гэбэшнику Гундяеву и его божку кремлевскому на Рождество.
Хотя они в Бога оба не верят, несмотря на то, что путин на себя функции Бога взял, определяя кому в рай попасть, а кому сдохнуть.
joker57 01 января 2019 | 17:48
Выживший из ума стамбульский старик ( родил) отфекалил мертворожденное детище
bathomet666 01 января 2019 | 17:53
ШМА ЙИСРАЭЛЬ АДОНАЙ ЭЛОХЕЙНУ АДОНАЙ ЭХАД. БАРУХ ШЕМ КВОД МАЛЬХУТО ЛЕОЛАМ ВАЭД
oneoretwo 01 января 2019 | 17:55
...прилип пыльный... с 6 числа гундяй официально сектант и самозванец ( и есть в кого ), а банда под названием репеце не имеет права отправлять Православные процедуры, т.к. к суть Православию не имеет НИКАКОГО отношения....
bigmaikl 01 января 2019 | 18:14
Я - атеист. Но я ПОЗДРАВЛЯЮ.