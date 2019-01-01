Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о метели
Оно начнет действовать в течение этого часа и сохранится до 15-ти часов 2-го января. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 17-ти метров в секунду, снегопаде и гололедице.
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Оно начнет действовать в течение этого часа и сохранится до 15-ти часов 2-го января. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 17-ти метров в секунду, снегопаде и гололедице.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
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