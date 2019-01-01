Семья американца, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, убеждена в его невиновности

Пол Уилан приехал в Москву на свадьбу, — сказал его брат-близнец Дэвид в интервью телеканалу CNN. Он также добавил, что 28-го декабря связь с Полом Уиланом пропала. По словам собеседника телекомпании, раньше его брат служил в морской пехоте, а сейчас находится в отставке. Чем он теперь занимается, не уточняется.

О задержании подозреваемого в шпионаже Пола Уилана ФСБ объявила накануне. При этом представители спецслужб не уточнили деталей.