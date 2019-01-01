Семья американца, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, убеждена в его невиновности
Пол Уилан приехал в Москву на свадьбу, — сказал его брат-близнец Дэвид в интервью телеканалу CNN. Он также добавил, что 28-го декабря связь с Полом Уиланом пропала. По словам собеседника телекомпании, раньше его брат служил в морской пехоте, а сейчас находится в отставке. Чем он теперь занимается, не уточняется.
О задержании подозреваемого в шпионаже Пола Уилана ФСБ объявила накануне. При этом представители спецслужб не уточнили деталей.
Комментарии4
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aspid55 01 января 2019 | 17:39
Свадьба в Москве может быть только собачья.
Это надо знать и не фига сюда приезжать.
дайте время и все будет
А вот ФСБ не сообщает подробностей никакихз, потому что никак их не придумает.
andreyoo 01 января 2019 | 17:42
Ууу... в компании летчицы и режисера прибавление.
nestor199 01 января 2019 | 17:45
Летчица, режиссер, теперь жених нарисовался ................................
creta 01 января 2019 | 17:48
Близнеца тоже надо арестовать, а то вдруг перед задержанием они поменялись местами. Пущай оба сидят- следствие разберётся кто из них шпион. А может оба.