Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького в Москве выплатят от 250-ти до 500 тысяч рублей
Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Полмиллиона должны получить те, кому медицинскую помощь оказывали в стационаре. Сумму вдвое меньше выплатят тем, кому госпитализация не потребовалась.
Мост на катке в парке обрушился в новогоднюю ночь. Директор парка Горького Марина Люльчук уволена, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии4
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rampa 01 января 2019 | 17:37
дорогие наши москвичи. А вот за погибшего в Магнитогорске выплатят 100 тыс
freecrimea 01 января 2019 | 17:42
Предполагаю, что на следующий "Новый год", а может на ближайшие праздники, на эти мостики соберётся вся Москва
cheater 01 января 2019 | 17:45
Директор просто уволена? Может еще и с пособием?
o_la_la 01 января 2019 | 18:05
обрушение под гимн - символичненько