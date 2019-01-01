Медики оценили как крайне тяжелое состояние 11-месячного ребенка, найденного под завалами в Магнитогорске
Мальчика готовят к эвакуации в Москву, — сообщает пресс-служба Минздрава. У ребенка серьезное обморожение, переломы и закрытая черепно-мозговая травма.
Спасатели продолжают искать выживших на месте обрушившегося накануне подъезда жилого дома. Подтверждена гибель семи человек. Судьба еще почти 40 остается неизвестной.
Комментарии1
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olenenok_zed 01 января 2019 | 18:16
Давай, дружок, держись