Медики оценили как крайне тяжелое состояние 11-месячного ребенка, найденного под завалами в Магнитогорске

Мальчика готовят к эвакуации в Москву, — сообщает пресс-служба Минздрава. У ребенка серьезное обморожение, переломы и закрытая черепно-мозговая травма.

Спасатели продолжают искать выживших на месте обрушившегося накануне подъезда жилого дома. Подтверждена гибель семи человек. Судьба еще почти 40 остается неизвестной.