Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в столицу на свадьбу
Об этом рассказал брат-близнец гражданина США Дэвид Уилан в интервью телекомпании CNN. Дэвид Уилан уточнил, что его брат раньше служил в морской пехоте, а сейчас в отставке. Чем теперь занимается Пол Уилан и на чью свадьбу приехал, не уточняется.
О задержании американца ФСБ объявил а 31-го декабря. Представители спецслужб сказали, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции.
Комментарии12
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johnbmw Евгений Большаков 01 января 2019 | 17:12
Шпиономания в Полный РОСТ ... то и ещё будет :-(((
danko1 01 января 2019 | 17:17
johnbmw: У маньяка Путина кругом одни враги, даже россияне.
Надо же ему на кого-то собственные провалы и воровство списать.
askol2016 01 января 2019 | 17:17
Гэбне приказали брать в заложники любых американцев, чтобы обменять на иношлюху Бутину. Уже захватили какого-то заблудившегося бедолагу-путешественника на Чукотке, теперь вот - гость со свадьбы...
johnbmw Евгений Большаков 01 января 2019 | 17:18
askol2016: похоже что так ... :-()
joker57 01 января 2019 | 17:38
askol2016: ты забыл про хохлов раненых при недержании
unprejudiced 01 января 2019 | 17:21
Более глупой отмазки я никогда не читал. Спалился шпион пендосии по полной
johnbmw Евгений Большаков 01 января 2019 | 17:28
unprejudiced: "Более глупой отмазки я никогда не читал" - это вы о фсб_шной маляве????
ura_123 01 января 2019 | 17:30
unprejudiced: кирюшко,ты такой титан мысли,прямо завидно!
poluputing 01 января 2019 | 17:23
радует то, что орки начали брать американских заложников, авось украинским полегчает
valtameri 01 января 2019 | 17:23
"Шпионская акция" это фотографирование новобрачных на фоне Кремля/ментов/военных. Ненужное вычеркнуть.
joker57 01 января 2019 | 17:31
Брат близнец это типа Богдан и Сусик узнавали в детстве по бакембардам
balya 01 января 2019 | 18:08
Вот и погулял на свадьбе. Теперь лет через 15 будет чего вспомнить и рассказать внукам. Моряки баркаса, теперь вот американец, приехавший на свадьбу... Копят на Марию Бутину.