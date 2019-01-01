Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в столицу на свадьбу

Об этом рассказал брат-близнец гражданина США Дэвид Уилан в интервью телекомпании CNN. Дэвид Уилан уточнил, что его брат раньше служил в морской пехоте, а сейчас в отставке. Чем теперь занимается Пол Уилан и на чью свадьбу приехал, не уточняется.

О задержании американца ФСБ объявил а 31-го декабря. Представители спецслужб сказали, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции.