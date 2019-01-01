В России стартовал первый этап пенсионной реформы

С этого года начинается поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин, до 60-ти для женщин.

В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако вряд ли они будут такого же масштаба как пенсионная. Такое мнение в интервью «Эху» высказал член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов.

Орлов подчеркнул, что масштабных протестов, по его мнению, ожидать не стоит.