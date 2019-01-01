В России стартовал первый этап пенсионной реформы
С этого года начинается поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин, до 60-ти для женщин.
В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако вряд ли они будут такого же масштаба как пенсионная. Такое мнение в интервью «Эху» высказал член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов.
Орлов подчеркнул, что масштабных протестов, по его мнению, ожидать не стоит.
Комментарии7
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kypykyky 01 января 2019 | 17:15
Этот член партии будет готов за базар отвечать? Этак...к маю месяцу например?
piterrr 01 января 2019 | 17:23
Всё, очередной социальный грабёж плешивой крысой из питерской помойки народонаселения РФ стартовал!
ft18 01 января 2019 | 17:27
Слава Путину!!
2019 год - год Революции!
polsan 01 января 2019 | 17:39
Под шум волны от Пенсионной реформы незаметно пришел новый НДС, который похлеще чем ПС ударит по карману россиян, потянув за собой все цены!
alo0000 01 января 2019 | 17:45
ВВП ставит эксперимент по экономической самодостаточности российского народа, без учета ренты от добычи полезных ископаемых, доходы от продажи которых за пределами страны идут на размещение в финансовые инструменты и охрану от внутренних и внешних угроз этих самых полезных ископаемых, а также создание инфраструктуры доставки добытого до потребителей. Создание «подушки безопасности» частично также предусмотрено для исключения внутренней и внешней угрозы деятельности добывающей отрасли. Пенсионная реформа, НДС, самозанятые и т д - звенья одной цепи. Заговор ли это? Скорее - недальновидность, пианист играет, как умеет.
alo0000 01 января 2019 | 17:47
alo0000: А что касается друзей-нуворишей, так это издержки несменяемой власти.
a_m_59 01 января 2019 | 17:53
Не пенсионной реформы, а первый этап уничтожения пожилого населения страны...Потому что, когда Советы принимали пенсионный закон, они ученых привлекли для определения предельного возраста работоспособности...После этого никто никогда других исследований не проводил...Значит, увеличение возраста выхода на пенсию на 5 лет ведет к преждевременной смерти старых людей...